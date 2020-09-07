Цхинвал, , 16:19 — REGNUM Девять депутатов первого созыва парламента Южной Осетии для вывода страны из политического кризиса предложили выступить в качестве посредников между представителями властей и оппозиции. Текст обращения 7 сентября опубликовало агентство «Рес».

Коллективное заявление было сделано в связи с массовыми уличными протестными акциями. Они начались после гибели находящегося под арестом Инала Джабиева, которого обвинили в покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. На протестных митингах стали требовать отставки президента республики Анатолия Бибилова. Многие начали распространять сообщения, что глава республики должен уйти, так как этого якобы требует народ.

«Можно выступать от имени присутствующих на митинге, но никому не позволено, чтобы выступали от имени всего народа. Никто из нас не представляет весь народ и потому писать в соцсетях или в обращениях, что «народ требует отставки президента» — противозаконно!» — говорится в тексте обращения.

Экс-депутаты высказались против смены власти незаконным путем. Они также напомнили, что политические кризисы в республике ранее уже были, но из них выходили с достоинством. Бывшие народные избранники отметили, что имеют опыт в посреднических миссиях и предложили организовать совместную встречу лидеров партий, входящих в парламент, и президента страны.

Стоит отметить, что ранее Бибилов заявил о готовности начать переговоры с политическими оппонентами в присутствии депутатов первого созыва парламента республики.

Напомним, на прошлой неделе 17 из 34 действующих депутатов парламента Южной Осетии заявили о прекращении работы законодательного органа, пока в отставку не отправят генерального прокурора страны Урузмага Джагаева.

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