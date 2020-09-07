Джакарта, , 16:05 — REGNUM Правительство провинции Восточная Ява в Индонезии вместе с Telkomsel работает над распространением бесплатных интернет-пакетов, каждый из которых содержит 10 ГБ интернета, среди 1,3 млн учащихся и 100 тысяч учителей в регионе, сообщает Antara.

«В настоящее время интернет-карты были розданы 1,1 млн учащихся в Индонезии», — отметил губернатор провинции Восточная Ява Хофифа Индар Параванса.

Губернатор выразил надежду, что Telkomsel сможет разместить свои станции для обеспечения доступа в интернет в ряде областей провинции. По его словам, 62 учащихся в провинции не имеют возможности выйти в интернет.

Кроме того, есть надежда, что дети больше не будут искать бесплатный Wi-Fi в общественных местах.

«Надеюсь, мы сможем сосредоточиться на учебе дома и перестанем тусоваться в кафе», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин выразил надежду, что университеты смогут добиться прорыва в восстановлении жизни сообщества.

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