Москва, 7 сентября 2020, 16:02 — REGNUM При голосовании в дистанционном электронном формате возможность массовых фальсификаций исключена. Об этом 7 сентября заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Антон Лопатин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В то же время представитель ЦИК РФ не стал исключать того, что единичные случаи фальсификаций все-таки возможны.
«Единичные случаи возможны, но по практике у меня и относительно них есть сомнения», — сказал Лопатин.
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