Москва, , 16:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Лидеры обсудили подготовку к саммиту G20, борьбу с коронавирусом, договорённости в формате ОПЕК+, информирует 7 сентября пресс-служба Кремля.

Беседа состоялась по инициативе саудовской стороны. Путин и Аль Сауд рассмотрели вопросы подготовки к саммиту глав государств и правительств стран «Группы двадцати», которая намечена на ноябрь этого года. Председателем на встрече будет Саудовская Аравия.

Лидеры также обсудили коллективные усилия по преодолению последствий пандемии коронавируса, возможность создания в мире «зелёных коридоров» для взаимных поставок медикаментов, продовольствия и оборудования, а также сотрудничество Москвы и Эр-Рияда по производству вакцины от COVID-19.

Обе стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договорённостей в формате ОПЕК+, которые позволили стабилизировать цены на нефть. Также главы государств коснулись различных аспектов двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на расширение связей в торговле и инвестициях.

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