Киев, , 15:31 — REGNUM Офис президента Украины потребовал от России повлиять на руководство ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе. Об этом сообщил 7 сентября представитель пресс-службы ведомства в комментарии информационному агентству «Украинские новости».

«Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение «незаконных вооружённых формирований» в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня», — рассказали в пресс-службе.

Собеседник также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание, посвящённое нарушению режима прекращения огня в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приложит все усилия, чтобы режим прекращения огня в Донбассе сохранялся. Позже МИД ДНР опубликовал заявление, согласно которому операция по уничтожению украинских укреплений, нарушающих договорённости, переносится на более поздний срок.

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