8 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Дарья Юдкевич, , 00:36 — REGNUM Есть два вопроса в отношении турецкого президента Реджепа Эрдогана. Один сводится к тому, чего ищет и просит Эрдоган. Второй вопрос: есть ли готовые вступить в переговоры, чтобы дать ему то, чего он хочет.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Ответ на первый вопрос заключается в том, что Эрдоган стремится к региональному суверенитету в Восточном Средиземноморье. В этом контексте он хотел бы покорную Грецию с ограниченной независимостью и добровольным самоограничением, по существу привязанную к геополитической колеснице суверенной Турции. Что же до ответа на второй вопрос, то я не вижу ни греческого политика, ни вообще правительства, которое вступило бы в такой разговор, ни европейского учреждения или государства, которое могло бы запросить это. Ситуация идет в тупик: Турция просит то, чего Греция дать никак не может.

Фрегат ВМС Турции (сс) Diego Quevedo Carmona

Это самоочевидное уравнение ставится под сомнение теми, кто воображает себе «честные компромиссные» решения, «беспроигрышные» или «казан-казан», как выражается Эрдоган. Никто, стремящийся к «честному компромиссу» (если вообще есть такой компромисс), не направляет свой флот в Эгейское море, не прибегает к повторным односторонним наступательным действиям и не использует крайнюю и подстрекательскую риторику, как это делает турецкое правительство. Под угрозой находится даже призыв Греции к международному правосудию. Все мы знаем, что не существует неоспоримого свода международного права и что международные суды (такие как Гаага) действуют «в основном» по удобному, но абстрактному принципу справедливости, и с логикой поиска золотой середины, которая направлена на то, чтобы государства-участники никого не обидели. В действительности же «среднее решение» будет изобретено за счет ущемления той стороны, у которой меньше всего претензий, то есть Греции. Поэтому Греция обязана ограничить предмет спора. Она не может обсуждать другие вопросы, кроме континентального шельфа и морских зон.

Успех греческого правительства состоит в том, что оно сформировало прочный дипломатический альянс в Восточном Средиземноморье, который фактически изолирует Турцию. НАТО, с другой стороны, придерживается позиции невмешательства, но, по сути, работает над тем, чтобы вывести Турцию из тупика. Инициатива Йенса Столтенберга объявить диалог еще до его согласования, чтобы Турция не превратилась в проигравшего, является в этом смысле провокационно показательной. Очевидно, что нет добровольцев, которые оплатили бы Эрдогану билет на выход из тупика, в который он зашел.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Европейский Союз оказался бы одной областью изоляции для Анкары, если бы Германия и другие страны не были одержимы (по своим собственным причинам) логикой «союза» с Турцией и ее умиротворения. Однако в Берлине уже наблюдается небольшой сдвиг — там могут понять, что высокомерные требования Эрдогана трудно исполнить. Однако в любом случае позиция Германии основана на парадоксе — сохранении равных расстояний между европейским партнером и третьей страной. И этого нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе.

Все вышесказанное описывает тупик. Что явно не решается «горячим эпизодом», как боятся разные дураки. С одной стороны, потому что никто не может сбрасывать со счетов тот факт, что Греция выйдет из строя после такого эпизода. С другой стороны, потому что торговые ограничения такими методами не меняются — они только усугубляют тупик.