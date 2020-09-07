Москва, , 15:31 — REGNUM Россия находится в числе мировых лидеров по внедрению цифровых технологий в голосовании. Об этом 7 сентября заявил первый заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Россия находится в авангарде цифровой электоральной революции», — заявил Малькевич.

Также общественник заявил, что в обществе велик запрос на цифровые сервисы взаимодействия с властью.

«Мы через цифровые сервисы записывается к врачу, закупаем продукты. Масса сервисов. И цифровое голосование — такой же сервис. Это просто, это надёжно, это защищено. И одна из задач общественной палаты — донести эти мысли до каждого гражданина», — сказал Малькевич.

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