Минск, , 15:22 — REGNUM Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии потребовал немедленного освобождения членов организации: Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Об этом 7 сентября сообщается в Telegram-канале КС.

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«Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова», — говорится в сообщении.

Также в КС указали, что власть Белоруссии, по их мнению, «начала открыто использовать методы террора», вместо диалога с оппозицией.

Кроме того, оппозиция потребовала от белорусских властей подтвердить возможность свободно вернуться в республику экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, ее доверенного лица Ольги Ковальковой и экс-министра культуры республики Павла Латушко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, заявила, что она считает, что в исчезновении оппозиционера Марии Колесниковой виновны белорусские власти.