Белград, , 15:05 — REGNUM Скандал вокруг поста официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу визита президента Сербии Александра Вучича в Вашингтон исчерпан. Об этом заявил 7 сентября министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, МИД Сербии и глава российской дипломатии Сергей Лавров приложили усилия к тому, чтобы в дружественном характере российско-сербских отношений не осталось никаких сомнений.

Напомним, что 5 сентября Захарова опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» под фотографией президента Сербии Александра Вучича, который сидит в Овальном кабинете Белого дома напротив президента США Дональда Трампа на отдельно поставленном стуле посередине комнаты, кадр с участием Шерон Стоун в знаменитой позе с перекрещенными ногами из фильма «Основной инстинкт». Позднее Захарова написала, что ее неправильно поняли, и что ее пост на самом деле говорит о том, как США используют любую возможность для того, чтобы показать свое преимущество над другими странами.

«Этот случай говорит о том, что нельзя шутить с такими вещами, даже если речь идет о плохом переводе или о чем-то другом, что связанно с Трампом, а не с Вучичем… Картина есть картина, и она вызывает отрицательную реакцию с нашей стороны», — заявил Дачич в эфире телеканала «Хепи».

По мнению Дачича, это был непродуманный шаг Захаровой, который создал ненужное напряжение в двухсторонних отношениях. По словам главы сербской дипломатии, Захаровой допускается «определенная свобода в публичных выступлениях», к которой «Москва относится с большой долей толерантности».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что дружеские отношения России и Сербии остаются одним из приоритетов внешней политики двух стран.

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