Брюссель, , 14:52 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не попадёт в чёрный список Европейского союза, который в настоящее время формируется в связи с событиями в Белоруссии. Такое мнение сегодня, 7 сентября, в ходе слушаний в подкомитете Европарламента по правам человека высказал глава комиссии Европарламента по связям с Белоруссией Роберт Бедронь.

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«Санкции, которые ЕС намерен принять, коснутся не более 20 человек, причём диктатор Лукашенко не будет включён», — приводит ТАСС слова еродепутата.

При этом такие шаги Бедронь считает «совершенно недостаточными».

«ЕС должен занять гораздо более активную позицию», — уверен политик.

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Напомним, ранее агентство Reuters ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отсутствует в первой версии списка санкций Евросоюза в отношении высокопоставленных белорусских должностных лиц, которые якобы виновны в «жёстких подавлениях несанкционированных акций протеста в республике». Изначально в нём должно было фигурировать 14 имён, однако ряд стран счёл, что этого недостаточно, поэтому были согласованы ещё 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко должен отреагировать на требования Европейского союза, в противном случае против страны будут введены новые санкции.

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