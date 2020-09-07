Тбилиси, , 15:01 — REGNUM В Аджарии, в городах Батуми и Кобулети, первые две недели ученики будут учиться дистанционно. Это заявление, как передает «Общественное телевидение», 7 сентября сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария после завершения заседания межведомственного комитета.

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Учебный год в Грузии последние десять лет начинается с 15 сентября. Из-за осложнившейся эпидемиологической обстановке в Аджарии решено, что школы пока будут работать удаленно.

«В течение двух недель, до 1 октября, в Батуми и Кобулети будет отложен учебный процесс в классах, он будет дистанционным», — сказал Гахария журналистам.

Напомним, в Батуми в начале сентября обнаружили формирующийся очаг распространения коронавируса. За несколько дней там выявили более 30 носителей SARS-CoV-2, имевших отношение к кондитерской «Дона».

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