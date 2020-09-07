Тайбэй, , 14:46 — REGNUM Власти Тайваня выразили готовность играть более активную роль в борьбе с пандемией в мире, в частности посредством пожертвований средств индивидуальной защиты более чем 80 странам, включая Индонезию, сообщает Antara.

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"По состоянию на конец июня 2020 года Тайвань отправил 51 млн медицинских масок, 1,16 млн масок N95, 35 тыс. термометров и различное другое медицинское оборудование более чем в 80 стран, включая Индонезию», — заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

По его словам, по сравнению со многими регионами Азии Тайвань довольно успешно контролирует распространение COVID-19.

«Международному сообществу необходимо приложить больше согласованных усилий, чем когда-либо прежде, для построения лучшего и более устойчивого будущего. Тайвань готов, желает и может участвовать в этих совместных усилиях», — отметил Джозеф Ву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны.

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