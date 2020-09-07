Берлин, , 14:38 — REGNUM Новое обследование российского блогера Алексея Навального по законодательству Германии можно провести только с согласия его родственников, заявил представитель Федеральной ассоциации врачей ФРГ.

В ассоциации отметили, что очень обеспокоены состоянием здоровья Навального и поддерживают требование германского правительства к правительству РФ о необходимости «всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию».

«Новое обследование, согласно германскому законодательству, могут санкционировать только родственники», — сообщили ТАСС в ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии на самом высоком уровне заявили, что российский оппозиционный блогер якобы был отравлен. Канцлер Германии Ангела Меркель сказал, что Навального обследовали специалисты бундесвера, которые пришли к однозначному выводу — блогера отравили «ядом из группы «Новичок».

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