Минск, , 14:44 — REGNUM Три военные базы Белоруссии приводятся в полную боевую готовность в ходе очередного этапа проверки боевой готовности ВС республики. Об этом 7 сентября сообщило белорусское минобороны в своем Telegram-канале.

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«В ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данные мероприятия также входит призыв резервистов и состыковка подразделений с ними в боевое состояние.

Кроме того, известно, что данная проверка будет закончена командно-штабными учениями «с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «политические дрязги и неурядицы» в период до и после выборов вскрыли ряд недостатков в разных системах управления республики.