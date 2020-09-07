Стокгольм, , 14:38 — REGNUM Правительство Швеции, контролируемое «Социал-демократами» и «Зелёными», а также сотрудничающие с ними «Либералы» и «Центристы» договорились об увеличении финансирования социальных расходных статей бюджета в течение последующих двух лет. В частности, речь пойдёт о выделении средств на поддержание системы ухода за пожилыми людьми. Об этом 7 сентября сообщило новостное издание SVT Nyheter.

«Прошу прощения, но это чертовски большие инвестиции в систему всеобщего благосостояния», — прокомментировал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

В ходе пресс-конференции лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен и его коллега лидер «Центристов» Анни Лёф сообщили журналистам, что увеличение расходов на содержание домов престарелых составит порядка четырёх миллиардов шведских крон в год. Ещё четыре миллиарда в 2021—2022 гг. пойдут в регионы для финансирования местных систем здравоохранения.

Подчеркивается, что причиной повышенного финансирования социальных обязательств государства послужила пандемия коронавирусной инфекции, когда нагрузка на систему здравоохранения показала многие недостатки сложившейся практики оказания медицинской помощи.