Белград, , 14:21 — REGNUM В ходе телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем, состоявшемся 6 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244. Об этом говорится в сообщении об итогах телефонных переговоров министра, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Напомним, что в Брюсселе 7 сентября начался новый раунд переговоров по Косово и Метохии под эгидой Евросоюза. Телефонный разговор Вучича и Лаврова внешнеполитическое ведомство России назвало «сверкой часов» про проблеме Косово накануне этой встречи.

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