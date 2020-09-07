Варшава, , 14:20 — REGNUM Несмотря на то, что власти Белоруссии усилили свое давление на оппозицию страны, ее координационный совет (КС) продолжит свои действия по поиску выхода из сложившегося в республике кризиса. Об этом 7 сентября сообщил член президиума КС, экс-министр культуры страны Павел Латушко, находящийся в настоящее время в Польше.

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«Совет (координационный — ред.) продолжит свою деятельность по поиску путей из кризиса», — приводит его слова ТАСС.

Также Латушко заявил, что, по его мнению, власти Белоруссии собираются уничтожить координационный совет, или дезорганизовать и деморализовать его деятельность.

Кроме этого, член президиума КС отметил, что он надеется вернутся на территорию республики в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переход бывшего белорусского министра культуры Павла Латушко в так называемый КС оппозиции означает, что последним пересечена «красная линия», и это должно преследоваться по закону.