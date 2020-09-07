Москва, , 14:04 — REGNUM Представители 17 политических партий примут участие во всероссийском онлайн — марафоне «Ночь выборов — 2020», планируется дискуссия на тему новых форм голосования. Об этом в понедельник на пресс — конференции в ТАСС сообщил глава оргкомитета «Ночи выборов», политолог Дмитрий Гусев.

«Главными гостями нашей площадки будут политические партии. Мы пригласили в наш пресс-центр, в котором будет традиционно не меньше 100 российских и международных СМИ, 17 ведущих политических партий страны, включая четыре парламентских, включая новые партии, которые появились в этом году, включая так называемые малые партии», — сказал он.

Дмитрий Гусев отметил, что, по мнению оргкомитета, «все эти партии имеют право быть включенными в избирательный бюллетень по выборам в Госдуму в следующем году». Таким образом, по его словам, если посмотреть на график пресс — конференций в пресс-центре «Ночи выборов», то можно увидеть «прототип избирательного бюллетеня в Госдуму в следующем году».

«У нас будет профессор Высшей школы экономики]Олег Матвейчев, который традиционно с фейк-шоу выступал. У нас будет, как всегда, представление самых интересных агитационных материалов последней избирательной кампании», — продолжил Дмитрий Гусев.

Кроме того, на площадке марафона запланирован «баттл» — спор про новые формы голосования, спор про «выборы или улица — что лучше, как лучше». Состоится дискуссия между представителями движения «За правду» и партии «Новые люди». Помимо этого, сообщил Дмитрий Гусев, известный телеведущий Леонид Якубович, «проведет с представителями политических партий большую интересную познавательную игру».

«Ночь выборов», как и в прошлом году, пройдет на территории кластера «Красный Октябрь».