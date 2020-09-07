Вильнюс, , 14:00 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, считает, что в исчезновении оппозиционера Марии Колесниковой виновны белорусские власти. Слова экс-кандидата на эту тему приводит 7 сентября в своем Telegram-канале ее пресс-служба.

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«Режим (избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко) показывает, что действует только путем запугивания. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета», — говорится в приводимом заявлении Тихановской.

Также она указала, что Координационный Совет это не остановит и отметила, что, по ее мнению, в случае большего запугивания ещё большее число людей будет идти на улицы.

Кроме этого, экс-кандидат добавила, что белорусская оппозиция «продолжит борьбу», добиваясь «проведения новых честных выборов» и того, чтобы были освобождены все заключенные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отсутствует в первой версии списка санкций Евросоюза в отношении высокопоставленных белорусских должностных лиц, которые якобы виновны в «жестких подавлениях несанкционированных акций протеста в республике».