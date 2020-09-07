Никосия, , 13:55 — REGNUM Налоговое соглашение между Россией и Кипром будет обновлено в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в островное государство 8 сентября. Об этом сообщил 7 сентября глава МИД Кипра Никос Христодулидис.

Он отметил важность подписания документа. Это протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Республики Кипр и РФ об избежании двойного налогообложения, сказал министр РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа российский Минфин запустил процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, однако через неделю в результате переговоров кипрская сторона согласилась на предложенные Россией условия по увеличению налога на дивиденды и проценты до 15%. После этого процесс денонсации остановили.

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