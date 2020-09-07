Сеул, , 13:45 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено заручиться поддержкой международного сообщества, чтобы призвать Пхеньян к переговорам по ядерной программе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, для этих целей будут использованы мероприятия по линии АСЕАН.

Напомним, что глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва примет участие в ряде встреч, проводимых АСЕАН. 9 сентября состоится саммит АСЕАН+3, саммит стран Восточной Азии (EAS), саммит Южная Корея — АСЕАН, 12 сентября — Региональный форум АСЕАН.

В связи с пандемией коронавируса все мероприятия пройдут в формате видеоконференций.

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