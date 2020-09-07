Париж, , 13:56 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин осудил высказывание лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о том, что нынешняя политика правительства в области безопасности не справляется с «варварством», и назвал кандидата на пост президента «абсолютно безответственной женщиной». Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает «Агентство Франс Пресс».

Глава МВД предположил, что во время речи перед своими сторонниками, произнесенной 6 сентября в коммуне Фрежюс департамента Вар, Марин Ле Пен «не была серьезна» и проявила себя как «абсолютно безответственная женщина».

Дарманин подчеркнул, что «за три года она не проголосовала ни за один закон, укрепляющий безопасность граждан Франции».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках предвыборной кампании на пост президента Франции глава консервативной националистической партии «Национальное Объединение» Марин Ле Пен призвала граждан страны «очнуться» и начать бороться с «варварством», развивающимся в области безопасности.

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