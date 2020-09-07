Москва, , 13:25 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил высказывания о возможности блокировки Германией проекта «Северный поток — 2».

«Мы наблюдаем за этими заявлениями, — сказал представитель Кремля. — Пока фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений».

Он добавил, что в Кремле не видят рисков блокировки проекта со стороны Берлина.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение Берлина в адрес Москвы в «отравлении» российского блогера Алексея Навального стало поводом в Германии к атакам на «Северный поток — 2».

Так, Фридрих Мерц, претендующий на должность лидера германского Христианско-демократического союза, в интервью Bild заявил, что «после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать».

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