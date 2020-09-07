Оренбург, , 13:23 — REGNUM В Оренбургской области в сентябре проведут аудит регионального закона «О квотировании рабочих мест». Губернатор Денис Паслер заявил, что он не работает в полном объеме, сообщает пресс-служба главы Оренбуржья.

Проверку проведут совместно минтруда и отделение «Всероссийского общества инвалидов». В центре внимания будет вопрос обеспечения рабочими местами инвалидов.

По словам губернатора, из 5800 квотируемых мест для инвалидов занято только 3900. При этом у людей с ограниченными возможностями здоровья есть запрос на работу.

«Значит, необходимо уточнить требования к этим рабочим местам и к работодателям, понять потребности людей с инвалидностью и внести соответствующие изменения в региональный закон», — сказал Паслер. В качестве варианта обеспечения работой инвалидов он видит аренду уже существующих рабочих мест для этой категории граждан инвалидов в организации «Всероссийское общество инвалидов».