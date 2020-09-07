Киев, , 13:24 — REGNUM С 14 сентября в Ивано-Франковске (областной центр на Западной Украине) «в любом случае» откроют школы и детские сады, несмотря на то, что по мнению правительства в Киеве, город находится в «красной» коронавирусной зоне.

Об этом 7 сентября заявил мэр областного центра Руслан Марцинкив.

«Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценное обучение», — заявил мэр.

Он выразил надежду, что на этой неделе Киев пересмотрит решение о коронавирусных зонах и Ивано-Франковск сможет открыть школы и детсады на официальных основаниях, но если этого не будет, учреждения в любом случае начнут работу.

«Несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценное обучение», — резюмировал Марцинкив.

ИА REGNUM напоминает, что 5 сентября стало известно, что власти ряда городов Украины, в частности, областных центров на западе страны, Ивано-Франковска и Тернополя, подали в суд на правительство страны с требованием отменить незаконные, по их мнению, карантинные ограничения.