Берлин, , 13:18 — REGNUM В настоящее время в правительстве Германии нет чётких ответов на вопросы о том, какие последствия для строительства «Северного потока — 2» может иметь инцидент с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Я понимаю ваши вопросы, которые формулируются в одном направлении, — о последствиях, приводит ТАСС слова Зайберта. — Прошу отнестись с пониманием, что еще очень рано точно отвечать на них».

При этом официальный представитель германского правительства подчеркнул, что Берлин продолжает ждать ответов от Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что действия Германии относительно проекта «Северный поток — 2» будут зависеть от поведения России в отношении предполагаемого отравления блогера Алексея Навального.

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что Германия и её партнёры в ближайшее время ожидают от Москвы ряд шагов по расследованию инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, которое он назвал «тяжким преступлением». Глава внешнеполитического ведомства добавил, что если РФ этого не сделает, это станет одним из свидетельств причастности Москвы к инциденту. По его словам, реакция Германии и её партнёров будет зависеть от того, какой ответ будет предоставлен Москвой.