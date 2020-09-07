Брюссель, , 13:45 — REGNUM Международные позиции Великобритании окажутся подорваны, если Лондон примет законодательство, позволяющее нарушить соглашение с Брюсселем о порядке выхода из состава Евросоюза. Об этом сообщает 7 сентября агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

Чиновник из ЕС напомнил, что соблюдение соглашения — это базовый принцип международного права. Если власти Британии решат не выполнять обязательства, международное положение этого государства будет подорвано.

«Кто будет заключать соглашения о свободной торговле со страной, которая не соблюдает соглашения?» — заявил собеседник агентства, назвав такой возможный шаг Лондона отчаянной и саморазрушительной стратегией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о подготовке в Британии закона, который отменит ключевые части соглашения о выходе страны из ЕС. Газета Financial Times указала в связи с этим на риски для торговых переговоров с ЕС и угрозу их полного провала. Британский документ должен быть опубликован 7 сентября, одно из его положений касается статуса Северной Ирландии как субъекта, который входит в таможенное пространство Британии при сохранении доступа к единому рынку и таможенной зоне ЕС.

Читайте также: FT назвала риски для торговых переговоров с ЕС от нового закона Британии