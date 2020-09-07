Москва, , 13:19 — REGNUM В Евросоюзе отвели Украине социально низкую роль. Об этом 7 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Политическая элита Украины — это отбросы общества», — сказал Коротченко.

По его словам, в Евросоюзе Украине отведена низкая роль, а граждане республики используются в качестве бесправных чернорабочих.

«Это бесправные забитые рабы на плантациях Европы. Их по дешевке привозят в Польшу, Португалию. Вы гопак исполняете со спущенными штанами — вот ваша роль в современной Европе», — завил Коротченко.

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