Москва, , 13:12 — REGNUM Дружеские отношения России и Сербии остаются одним из приоритетов внешней политики двух стран, заявил 7 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сербский народ — это братский народ. Все являются сторонниками развития двух стран», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об оценке публикации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о президенте Сербии Александре Вучиче.

По словам Пескова, в Москве исходят из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении российской стороны Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мария Захарова опубликовала на странице в Facebook пост с двумя фотографиями. На одной, протокольной, сербский президент сидит в Овальном кабинете напротив американского лидера Дональда Трампа.

Вторая — кадр из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шэрен Стоун сидит, закинув ногу на ногу. Снимки были сопровождены подписью: «Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото номер два. Кем бы вы ни были. Просто поверьте».

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