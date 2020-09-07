Киев, , 13:18 — REGNUM 51% жителей Украины считает, что грядущие местные выборы не будут честными. Соответствующие данные фигурируют в отчёте, опубликованном 7 сентября на сайте социологической группы «Рефтинг».

В нечестности выборов полностью уверены 17% опрошенных, 34% скорее разделяют эту точку зрения.

Наиболее популярными партиями остаются «Слуга народа» — 30% поддержки, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 17%, «Европейская солидарность» — 16% и «Батькивщина» — 9%.

Опрос проводился с 30 по 31 июля 2020 года. Всего были опрошены 2472 совершеннолетних жителя подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центр Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы выяснили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяет почти половина жителей Украины.

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