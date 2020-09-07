Москва, , 13:02 — REGNUM В Кремле уже в ближайшее время рассчитывают получить информацию о ходе лечения и состоянии российского блогера Алексея Навального, который находится в одной из клиник в Берлине. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля добавил, что в администрации глава государства «отметили заявление» министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

«И мы весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации», — подчеркнул Песков.

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«Мы рассчитываем, что с учётом резонансности этой темы информация будет представлена в ближайшие дни, мы её с нетерпением ожидаем», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, российский блогер Алексей Навальный, госпитализированный 20 августа в Омске, в настоящее время проходит лечение в клинике в Германии. Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявлял, что германские врачи не направляют омским медикам никаких данных о блогере и его состоянии здоровья.

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