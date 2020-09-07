Москва, , 13:05 — REGNUM Подготовка к предстоящему визиту президента Белоруссии Александру Лукашенко в Москву в настоящее время находится в активной стадии. Об этом 7 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

«Она (подготовка к визиту Лукашенко) находится в активной стадии», — заявил пресс-секретарь.

Также он уточнил, что данный визит можно ожидать в ближайшие дни и пообещал, что Кремль своевременно сообщит об этом.

При этом Песков опроверг информацию о том, что визит Лукашенко в Россиию состоится 13 сентября.

«Это неверная дата», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может посетить Москву с визитом, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным, уже 14 сентября.