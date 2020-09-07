Киев, , 13:04 — REGNUM На сегодняшний день в повестке дня Верховной рады нет заявлений по ситуации в Белоруссии, заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Об этом он сказал в интервью изданию «Украинские новости», материал опубликован сегодня, 7 сентября.

«Кто-то поддерживает белорусскую оппозицию, кто-то из народных депутатов поддерживает позицию Лукашенко», — констатировал Разумков.

Он подчеркнул, что для него лично как для главы Верховной рады очень важно, чтобы Белоруссия была мирной страной и независимым государством.

«Чтобы на ее территории мы не увидели то, что наблюдаем на востоке нашего государства, потому что это близкий к нам народ, который очень часто нам помогал и продолжает помогать сегодня. Именно на базе Минска проходят переговоры контактной группы (по урегулированию ситуации в Донбассе) и я хочу, чтобы все решилось мирным путем», — отметил спикер.

Также его попросили прокомментировать фотографии Лукашенко с автоматом в руках (которыми сильно возмущался весь украинский «патриотический» лагерь — ред.), спросив, может ли себе позволить лидер государства выходить на улицу с оружием в руках.

«Я видел эти фотографии. Я не знаю, какая необходимость была в том, чтобы ходить с оружием… Возможно, такая необходимость была. Мы же видим только по фото, не понимая, что на самом деле происходило в конкретный отрезок времени», — заявил на это Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что 3 сентября в комитете Верховной рады по внешней политике заявили, что одобрили к рассмотрению проект заявления парламента Украины относительно выборов в Белоруссии. Депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько отметила, что в комитет было подано четыре разных проекта заявления, из которых якобы выбрали наиболее умеренный — в котором депутаты Рады подтвердят, что готовы к введению санкций против «белорусских высокопоставленных палачей».

Видимо, интервью с Разумковым было записано до принятия этого решения.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной радеДавид Арахамияв конце августа заявил, что Раде «необходимо немножко подождать с какими-то осуждениями и какими-то мнениями на эту тему, побыть Швейцарией в этом плане.