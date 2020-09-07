Куала-Лумпур, , 12:55 — REGNUM Власти Малайзии закрыли въезд в страну гражданам, имеющим долгосрочные визы, из 23 стран, сообщает Antara.

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В список стран, гражданам которых временно закрыли въезд в Малайзию из-за угрозы распространения эпидемии, вошли: США, Бразилия, Индия, Россия, Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран, Великобритания, Бангладеш, Саудовская Аравия, Пакистан, Франция, Турция, Италия, Германия, Филиппины и Индонезия.

Издание отмечает, что дипломаты, сотрудники посольств и держатели паспортов ООН, ВОЗ и ПРООН смогут попасть на территорию Малайзии после 7 сентября 2020 года, вступления в силу запрета на въезд.

Ранее министр обороны Малайзии объявил, что запретит въезд обладателям долгосрочных виз из стран, в которых зарегистрировано более 150 000 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия не будет выполнять запросы об экстрадиции уйгурских беженцев в Китай и позволит им выезжать в третьи страны.

Подробнее в материале: Власти Малайзии отказываются выдавать уйгурских беженцев в Китай