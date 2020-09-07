Хартум, , 12:54 — REGNUM Окончательное подписание мирного соглашения между правительством Судана и повстанческими группировками намечено на 2 октября в столице Южного Судана, Джубе. Об этом сообщает Daily Nation со ссылкой на сообщение главного посредника переговоров.

«Второе октября — это дата окончательного подписания мирного соглашения между правительством и сторонами мирного процесса», — написал в Twitter глава посреднической группы и советник президента Южного Судана по вопросам безопасности Тут Гатлуак. Дальнейшие подробности стали известны не сразу, отмечают репортёры.

Власти Судана и лидеры суданского Революционного фронта (СРФ), коалиции повстанческих группировок, парафировали 31 августа в Джубе историческое мирное соглашение, направленное на прекращение почти двух десятилетнего конфликта, в результате которого погибли сотни тысяч человек, особенно в западном Дарфуре.

Достижение мирного соглашения с повстанческими группировками было основным приоритетом переходного правительства Судана, которое пришло к власти после свержения в апреле 2019 года давнего Омара аль-Башира после нескольких месяцев массовых протестов.

Соглашение охватывает ключевые вопросы, касающиеся безопасности, землевладения, правосудия переходного периода, разделения власти и возвращения людей, покинувших свои дома из-за боевых действий. Оно также предусматривает роспуск повстанческих сил и интеграцию их бойцов в национальную армию.

Конфликт в Южном Кордофане и Голубом Ниле вспыхнул в 2011 году, когда Южный Судан отделился от Судана, возобновив войну, которая бушевала с 1983 по 2005 год.