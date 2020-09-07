Тбилиси, , 14:05 — REGNUM Проведение Грузией совместных учений с членами военного блока НАТО делают Тбилиси все ближе к вхождению в Североатлантический альянс. Это заявление, как передает грузинское «Общественное телевидение», 7 сентября по случаю начала учений Noble Partner («Достойный партнер») сделал на своей странице в соцсети Facebook министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Я верю, что именно современные, совместные с НАТО военные учения и тесное сотрудничество с партнерами еще больше приближают нас к членству в НАТО и обеспечивают укрепление безопасности в Грузии и в Черноморском регионе», — написал глава МИД.

Он подчеркнул, что военнослужащие из других стран прибыли в Грузию, несмотря на пандемию. По мнению министра, это говорит о поддержке со стороны Соединенных Штатов и НАТО.

Напомним, на пятые учения Noble Partner в Грузию прибыли военнослужащие из США, Великобритании, Франции и Польши. Торжественное открытие состоялось сегодня на военной базе в Вазиани. Учения будут проходить до 18 сентября.

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