Солнечногорск, Московская область, , 12:34 — REGNUM В России выстраивают новый формат взаимодействия между жителями и властью, сообщил 7 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства выступил в заключительный день суперфинала «Лидеры России» в подмосковном Солнечногорске. Он рассказал о значении применяемых властью цифровых сервисов, в том числе о практике их использования во время пандемии коронавируса.

«Учитывая такой опыт, мы продолжаем выстраивать новый, цифровой формат взаимодействия между людьми и властью на основе сервисной клиентоцентричной модели», — заявил он.

По словам премьер-министра, госаппарат «должен работать проактивно», уведомляя гражданина о своих услугах автоматически. Мишустин заявил, что государственной задачей является то, чтобы получал помощь, а не ходил по госструктурам.