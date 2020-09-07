Тбилиси, , 12:29 — REGNUM Блок оппозиционных партий «Сила в Единстве» выбрал кандидатом на пост премьер-министра страны бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом, как сообщает телеканал «Рустави 2», 7 сентября объявил журналистам лидер партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Чтобы правильно понять всю значимость этого решения, мы должны вспомнить, какое государство принял Михаил Саакашвили в 2003 году. Речь идет о Грузии, от которой ничего не оставалось», — сказал Вашадзе.

Он добавил, что экс-президент сегодня опубликует обращение, где расскажет о планах своего возвращения в Грузию.

Напомним, в Грузии парламентские выборы назначены на 31 октября. Партия ЕНД, основавшая блок «Сила в Единстве», была создана Саакашвили в 2001 году. С 2004 до 2012 года она была правящей в Грузии.

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