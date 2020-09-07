Минск, , 12:15 — REGNUM Группу членов белорусского оппозиционного Координационного совета задержали утром 7 сентября спецслужбы Белоруссии. Среди них — Мария Колесникова, представляющая интересы избирательного штаба находящегося в сизо КГБ незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.

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По словам очевидцев, задержание Колесниковой произошло в центре Минска недалеко от здания президентской администрации. Её затолкали в микроавтобус неизвестные «люди в штатском» — предположительно похожие на бандитов сотрудники спецслужб.

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Вскоре после этого перестал выходить на связь пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков. Пропали члены этого же совета — исполнительный секретарь Совета Иван Кравцов и вице-президент IT-компании EPAM Максим Богрецов.

Накануне днём в Минске был задержан ещё один член Координационного совета — директор «Центра европейской трансформации» Андрей Егоров. По неофициальной информации, его задержание, как и других членов КС, санкционировал Александр Лукашенко.

Сегодня, 7 сентября он принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича. Они обсудили важнейшие уголовные дела, в том числе возбуждённое в отношении членов оппозиционного Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии.

Напомним, на прошлой неделе в Польшу (через формально закрытую границу) были вывезены два руководителя оппозиционного КС — Ольга Ковалькова и Павел Латушко. КС был сформирован в середине августа экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

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