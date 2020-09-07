Берлин, , 12:20 — REGNUM Действия Германии относительно проекта «Северный поток — 2» будут зависеть от поведения России в отношении предполагаемого отравления блогера Алексея Навального. Об этом заявил в видеоэфире на сайте газеты Bild глава минздрава ФРГ Йенс Шпан, его слова опубликованы 7 сентября.

Шпан поддержал точку зрения, озвученную ранее главой германского МИД Хайко Маасом. От действий России будут зависеть действия Германии в контексте строительства газопровода «Северный поток — 2», сказал министр.

«Нет ни одного экономического вопроса, который был бы важнее интересов Европы и Германии во внешней политике и в политике безопасности», — подчеркнул Шпан.

Ранее Маас напомнил об участии в проекте «Северный поток — 2» более сотни компаний из 12 стран. Он заявил, что не хотел бы, чтобы позиция Берлина относительно проекта изменилась из-за России. Власти Германии не раз повторяли, что считают важным завершение проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, Маас также заявил, что есть признаки причастности Российского государства к «отравлению» оппозиционного блогера Навального. Россия, по его словам, должна провести расследование.

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