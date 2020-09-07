7 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 12:05 — REGNUM Итак, новый премьер-министр Японии практически определен. Как мы и предсказывали, им станет все годы правления Синдзо Абэ бывший его правой рукой в должности генерального секретаря кабинета министров Ёсихиде Суга. Который уже дает прогнозы о своей политике на высшем государственном посту. Кстати, в случае избрания он будет находиться на нем лишь один год до очередных выборов председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) в сентябре 2021 года. А потому ему нужны реальные достижения для того, чтобы быть переизбранным в будущем году на полный премьерский срок.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Для нас важно заверение Суга в том, что курс Абэ на подписание между Японией и Россией мирного договора будет продолжен. Однако здесь радоваться особенно нечему. Ибо, скорее всего, курс этот будет сопровождаться требованием в качестве условия заключения договора «возвращения» всех принадлежащих России южно-курильских островов с омывающими их богатейшими экономическими зонами. Учитывая неприкрытую критику Абэ, в том числе и внутри ЛДП, за его «ухаживания» за президентом РФ Владимиром Путиным, от Суга потребуют вернуться к абсолютно неприемлемым для Москвы требованиям «всего и сразу». То есть о компромиссах, «хикивакэ» (ничьей) по поводу возвращения к волюнтаристским обещаниям Никиты Хрущева о «передаче Шикотана и Хабомаи» речь уже идти не может. Не позволят Суга и маневры с придуманной во времена Б. Ельцина в «козыревском» МИД РФ лукавой формулой сдачи Курил в рассрочку — «два плюс альфа».

С другой стороны, японское правительство во главе с Суга едва ли осмелится признать территориальные итоги Второй мировой войны, те международные документы, согласно которым все Курильские острова без исключения были возвращены их прежнему владельцу — России. В связи с этим следует пресекать попытки в российских СМИ представлять южные Курилы как некий «трофей СССР» в войне с Японией. Никакой это не трофей, а именно освобождение и возвращение ранее принадлежавших Российской империи земель. С чем соглашались главные союзники СССР во Второй мировой войне — США и Великобритания. Напомним высказывание президента США Франклина Рузвельта о том, что «русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто».

Что касается сетований японского правительства о том, что-де Япония «не завоевывала» южные Курилы, а получила их от России по договору 1855 года, то тут налицо стремление Токио выборочно использовать выгодные ему исторические документы. Ссылаясь на вынужденную уступку адмирала Евфимия Путятина южно-курильских островов, все из которых со второй половины XVIII века входили в состав Российской империи, в Токио «забывают», что Симодский трактат 1855 года был грубо нарушен Японией. Первой статьей этого договора провозглашалось: «Отныне да будет постоянный мир и искренняя дружба между Россией и Японией». Едва ли японские правители заглядывали в Симодский трактат, вероломно под покровом ночи нападая на Российскую империю в 1904 году. Да и сопровождавшейся жестокими убийствами и грабежами агрессии японской армии на территорию российского Дальнего Востока и Сибири в 1918 — 1922 годах этот трактат не помешал. Не говоря уже о Хасане, Халхин-Голе и постоянной угрозе опять-таки вероломного нападения на СССР в помощь своему ближайшему военному союзнику — нацистской Германии. Не помешал еще и потому, что был отброшен и перечеркнут еще в 1905 году.

Думаю, едва ли японские проправительственные историки разъяснят Суга-сан, что в ответ на резонный довод главы русской делегации на мирных переговорах в Портсмуте Сергея Витте о том, что требование Сахалина находится в противоречии с так называемым «обменным» соглашением 1875 года о сдаче Японии всех Курил. Тогда глава японской делегации министр иностранных дел Японии Дзютаро Комура высокомерно заявил: «Война отменяет договоры. Вы потерпели поражение, и давайте исходить из сложившейся обстановки».

По инициативе японской стороны в приложении к протоколам Портсмутского договора было включено условие о том, что все прежние договоры Японии с Россией аннулируются. Тем самым теряли силу Симодский трактат о торговле и границах 1855 г., «обменный» договор 1875 г. и заключенный в 1895 г. трактат о торговле и мореплавании.

Поэтому позволю себе обратиться к Суга-сан еще до его избрания премьер-министром Японии с призывом внимательно рассмотреть все аспекты так называемой «территориальной проблемы» для правильного понимания истории принадлежности Курильских островов. В связи с этим хочу процитировать заключающее недавно вышедшую по инициативе и при поддержке Российского военно-исторического общества мою монографию «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн» «(издательство «Вече») предложение: «Учитывая, что проблемы прошлого напрямую затрагивают современные межгосударственные отношения, представляется желательным и даже необходимым находить пути сближения позиций сторон, выработки и обнародования в обеих странах согласованных концепций, основанных не на эмоциях, а на реальных фактах и документах. В связи с этим заслуживает внимания идея создания под эгидой правительств РФ и Японии, состоящей из авторитетных ученых комиссии по вызывающим разногласия проблемам истории. Опыт работы таких комиссий между Японией, с одной стороны, и КНР и Республикой Корея — с другой показывает, что даже при существовании, казалось бы, непримиримых разногласий в оценке тех или иных событий прошлого можно, отсекая крайности, находить объективные компромиссные оценки. В противном случае наши страны и народы обречены еще на долгую и вредную во всех отношениях конфронтацию».

Хотелось бы пожелать Вам, Суга-сан, оставить в истории свое имя политика, который, признав итоги Второй мировой войны, окончательно закрыл бесперспективный «территориальный вопрос» с Россией.

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