7 сентября 2020 | Время чтения 7 мин

Трамп, как и другие «авторитарные» лидеры, может применять широкий набор инструментов, в том числе не допустить ненужных избирателей на выборы, скрыть важную информацию или попросту объявить о своей победе до того, как был посчитан последний бюллетень.

Александр Белов, , 12:44 — REGNUM Чем ближе ноябрь, тем больше опасений по поводу президентских выборов в США. В то время как американские наблюдатели и эксперты уделяют самое пристальное внимание отрыву бывшего вице-президента и демократа Джо Байдена от своего соперника, действующего президента страны Дональда Трампа, в опросах общественного мнения, твердо веря в способность американской демократии к самообновлению, опыт решающих голосований в Великобритании показывает, что поводы для тревоги никуда не делись, пишет директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в статье, вышедшей 7 сентября в The Strategist.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Гражданин Великобритании Леонард указывает на то, что когда-то сторонники сохранения страны в составе ЕС так же, как сейчас Байден, лидировали в общественных опросах. Несмотря на это, четыре года назад они проиграли тем, кто выступал за выход Великобритании из Евросоюза. Более того, будучи директором аналитического центра, Леонард в тесном сотрудничестве с учеными изучал то, каким образом «авторитарные лидеры» манипулируют демократическими системами для сохранения своей власти, как это было «в Турции, России, Венгрии и Польше».

На самом деле, часто кажется, что Трамп изучил тактику, опробованную другими честолюбивыми авторитарными деятелями, более внимательно, чем кто-либо. Основываясь на недавних беседах с экспертами по каждой из этих стран, автор составил следующий каталог грязных уловок, которые, похоже, заимствует Трамп.

Во-первых, это использование истории «в качестве оружия». Лидеры-популисты продвигают свои политические платформы «через поляризацию и раскол общества». Они не против оттолкнуть и оскорбить часть избирателей, если подобный шаг укрепит их электоральную базу. Позиционируя себя борцами за национальное величие, они хотят определить, кого считать настоящими гражданами страны, а кто нет. В рамках этого подхода история неизбежно выдвигается на первый план.

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Будь то президент России Владимир Путин, ссылающийся на победу СССР во Второй мировой войне, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, стремящийся вернуть времена Османской империи, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, зацикленный на Трианонском договоре, или премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, оглядывающийся на Pax Britannica, каждый лидер выдвинул очень идеологическую версию истории своей страны.

Борис Джонсон и Дональд Трамп

Во-вторых, такие политики занимаются тем, что можно назвать политикой постправды, которая имеет прямую связь с превращением истории в оружие. Эти лидеры предпочитают прямое общение с избирателями через профессиональные пропагандистские видеоролики и социальные сети, поскольку это позволяет им игнорировать неудобные факты, предлагаемые экспертами.

В этой медийной экосистеме проверка фактов не имеет большого значения, потому что люди, которым нужно это услышать, не слушают или отказываются верить всему, что говорят «либеральные» СМИ. Во многих демократических странах фейковые новости сейчас наиболее распространены на местном уровне, где политические деятели заполнили вакуум, образовавшийся в результате упадка традиционных городских и региональных СМИ.

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В-третьих, такие лидеры часто участвуют в выборах, строя свою предвыборную кампанию против собственного правительства. По некоторой информации, термин «глубинное государство» возник в Турции в 1990-х годах, но теперь занимает видное место в лексиконе Трампа, Орбана, Эрдогана, Джонсона и фактического правителя Польши Ярослава Качиньского. Обвиняя находящихся за кулисами безымянных, безликих персонажей и разного рода темные клики, все эти лидеры имеют готовое оправдание всем своим неудачам.

В-четвертых, для сохранения своей власти такие лидеры занимаются подавлением явки неудобных избирателей. Подобному тому, как глава Турции пытается лишить избирательных прав граждан-курдов, Трамп и Республиканская партия отчаянно «стремятся» не допустить на выборы избирателей-афроамериканцев. Если действующему президенту с диктаторскими замашками необходимо склонить чашу весов на выборах, в его распоряжении целый спектр возможностей для оказания давления на демократические процессы.

Мальчик с флагом США перед выступлением Дональда Трампа с речью в День независимости США

Так, в мае, перед всеобщими выборами в Польше, правящая в стране партия «Право и справедливость» попыталась ограничить голосование бюллетенями, отправленными по почте, фактически передав контроль над выборами от независимой Национальной избирательной комиссии почтовой службе, контролируемой членами партии. Хотя этот план в конечном счете натолкнулся на сопротивление, он показал, что у авторитарных властей есть бесчисленное множество способов вмешаться в этот процесс или подорвать его. Неудивительно, что голосование по почте и политизация американской почтовой службы также стали серьезными поводами для беспокойства на выборах в США.

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В-четвертых, авторитарные лидеры часто прибегают к «политическим технологиям», под которыми понимаются грязные уловки, наиболее всего связываемые с постсоветской политикой. К таким методам относятся «скрытая поддержка Россией» сторонних кандидатов, таких как Джилл Стейн на президентских выборах в США в 2016 году, а также использование компромата, что стало особенно очевидно на примере попыток найти на Украине компрометирующие материалы на Байдена, или просто объявление победы в голосовании до полного подсчета голосов. В случае Соединенных Штатов, если Трамп объявит о своей победе до того, как будут учтены все бюллетени для голосования по почте, контролируемые республиканцами законодательные органы в ключевых штатах могут досрочно завершить подсчет, чтобы закрепить этот результат.

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Действующий авторитарный режим также может участвовать в различных формах «юридической войны», используя правоохранительные органы или соответствующие суды, чтобы способствовать фальсификациям, подавлению явки неудобных избирателей, сокрытию фактов и другим нарушениям демократического процесса. Здесь одним из самых больших преимуществ является возможность контролировать время событий или публикацию политически вредной информации.

Многие до сих пор верят, что объявление бывшим директором ФБР Джеймсом Коми о начале нового расследования дела Хиллари Клинтон всего за несколько дней до выборов 2016 года склонило чашу весов в пользу Трампа. Теперь министерством юстиции руководит генеральный прокурор Уильям Барр, человек, который не выказывает никакого сожаления по поводу политизации независимых правоохранительных органов от имени Трампа.

Хиллари Клинтон (сс) Gage Skidmore

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Наконец, еще одной широко распространенной тактикой «автократов» является разыгрывание карты «закона и порядка». Назвав акции движения Black Lives Matter не чем иным, как проявлением «жестокого» городского хулиганства, Трамп стал повторять расовый курс, использовавшийся бывшими президентами-республиканцами со времен Ричарда Никсона, а совсем недавно — Эрдоганом, во время протестов в парке Гези в 2013 году.

Сторонники демократии в США и во всём мире сталкиваются с тем, что подобные методы становятся всё более эффективными, чем чаще на них обращают внимание. Проверка фактов с целью разоблачения фальшивых новостей может лишь поспособствовать непреднамеренному распространению дезинформацию в более широких масштабах. Предупреждения о подавлении избирателей могут стать самореализующимися пророчествами, если достаточное количество людей посчитают, что электоральный процесс сфальсифицирован, и в нём не стоит участвовать. Оспаривание нарушений через суд создает впечатление обходного маневра вокруг демократии.

Чтобы избежать подобного развития событий, стремление коррумпировать демократию необходимо четко обозначить, назвать и проанализировать с новой точки зрения. Существует огромная разница между описанными выше политическими уловками и прямой фальсификацией результатов выборов, как «это произошло в августе в Белоруссии». Нику Попеску, бывший министр иностранных дел Молдавии, который сейчас работает в Европейском совете по международным отношениям, утверждает, что автократия — неподходящий термин для описания этого явления. Скорее, это «деградация, коррозия и деконсолидация демократии».

Дональд Трамп Gage Skidmore

В любом случае, если бы Трамп был президентом Молдавии, можно было бы предположить, что Европейский союз обрушился бы на него за его грязные уловки. Любая подобная критика из-за границы почти наверняка приведет к обратным результатам. Тем не менее она может помочь поместить нынешний американский опыт в более широкий контекст, чтобы демократические силы могли более четко понять суть Трампа. В конце концов, Трампа можно победить лишь политически. Задача демократов состоит в том, чтобы напомнить гражданам США, для чего нужна демократия, а также — стоило бы надеяться — эффективно противостоять тактике Трампа.