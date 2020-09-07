Минск, , 11:55 — REGNUM В Белоруссии «политические дрязги и неурядицы» в период до и после выборов вскрыли ряд недостатков в разных системах управления, заявил 7 сентября президент республики Александр Лукашенко.

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«Политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти», — цитирует Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 сентября, в Минске прошла очередная акция протеста. В целях обеспечения безопасности власти увеличили число нарядов и военнослужащих, а также была задействована спецтехника милиции и внутренних войск министерства внутренних дел.

Всего, по данным МВД, в акциях протеста приняли участие 31 тыс. человек, были задержаны 633 человека.