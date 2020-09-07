Минск, , 11:40 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, «политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти». Об этом он заявил 7 сентября, принимая с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

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Следком констатировал снижение преступности почти на 8% к прошлогоднему уровню на фоне общественно-политических мероприятий и эпидемиологической ситуации. При этом, сообщает президентская пресс-служба, выросла нагрузка на ведомство, которое возглавляет Носкевич.

«Отчасти изменилась структура преступности, крен произошел в сторону преступлений в сфере информационных технологий. Это тенденция последних лет. Количество этих преступлений неуклонно растет, и правоохранительный блок тоже переориентировался на то, чтобы раскрывать преступления подобного рода с помощью тех же информационных технологий», — рассказал Носкевич.

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