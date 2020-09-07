Хартум, , 11:39 — REGNUM Переходное правительство Судана приняло декларацию о свободе вероисповедания после трех десятилетий «исламского правления». Об этом сообщает VOA Swahili.

Премьер-министр страны Абдалла Хамдок и Абдель-Азиз Адам аль-Хилу, лидер повстанческой фракции НОДС-Север, подписали в столице Эфиопии Аддис-Абебе Декларацию принципов, в которой говорится: «государство не должно устанавливать официальную религию. Ни один гражданин не должен подвергаться дискриминации по религиозному признаку».

Оба лидера согласились уважать многообразие религий страны.

«Судан — это полиэтническое, поликонфессиональное общество с разнообразием культур. Полное признание и приспособление этих различий должно гарантироваться», — говорится в документе.

Обе стороны также договорились организовать неофициальные переговорные семинары для решения спорных вопросов, таких как право всех граждан на самоопределение.

Это заявление было сделано через четыре дня после того, как правительство заключило соглашение в Джубе, Южный Судан, с коалицией повстанческих сил, что вселило надежду на то, что боевые действия в Дарфуре и других частях Судана, которые продолжались в течение многих лет при свергнутом президенте Омаре Аль-Башире, закончились.