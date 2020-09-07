Минск, , 11:12 — REGNUM Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей страны освободить сотрудников СМИ, задержанных при освещении акций протеста.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

«Белорусская ассоциация журналистов требует освобождения коллег», — говорится в сообщении ассоциации в её телеграм-канале.

По данным БАЖ, в Минске остаются задержанными сотрудника «Зеленого портала» Анастасия Захаревич, а также журналист польской радиостанции «Радио рация» Артем Сизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 сентября, в Минске прошла очередная акция протеста. В целях обеспечения безопасности власти увеличили число нарядов и военнослужащих, а также была задействована спецтехника милиции и внутренних войск министерства внутренних дел.