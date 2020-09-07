Варшава, , 11:13 — REGNUM Информация о телефонной беседе на линии Варшава — Берлин, в ходе которой якобы обсуждалось «отравление» российского блогера Алексея Навального, не соответствует действительности. Об этом сообщает 7 сентября МИД Польши.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», — говорится в ответе польского министерства на запрос ТАСС.

В польском МИД выразили обеспокоенность в связи с информацией о том, что Навального, согласно заявлению канцлера Ангелы Меркель и правительства ФРГ, отравили «боевым отравляющим веществом» из группы «Новичок». В Польше, говорится в сообщении, приняли это заявление и осудили «постыдный поступок» в отношении Навального.

Виновных в покушении на убийство блогера необходимо привлечь к ответственности, подчеркнуто в ответе Варшавы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора между Варшавой и Берлином об инциденте с Навальным. Из беседы следует, что в утверждение об отравлении Навального боевым ядом сфальсифицировано. Кто именно вёл переговоры, не уточнялось. В Кремле заявили, что переданный белорусской стороной разговор анализируют спецслужбы.

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