Сеул, , 11:00 — REGNUM Папа Римский Франциск направил устное послание главе Южной Кореи, в котором выразил надежду на установление мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

Папа Франциск также отметил, что «постоянно молится о том, чтобы Бог даровал мир и процветание главе Южной Кореи и народу страны». Он также добавил, что дорожит диалогом с Мун Чжэ Ином, который состоялся во время время его визита в Ватикан 18 октября 2018 года, а также выразил надежду на то, что правительство Южной Кореи продолжит работать во имя мира и примирения с КНДР.

Известно, что данное послание было передано в администрацию главы Южной Кореи через ватиканского дипломата Альфреда Ксереба, недавно вернувшегося в Южную Корею из Ватикана.

В ответном сообщении Мун Чжэ Ин высоко оценил послание Папы Римского и подтвердил приверженности правительства страны усилиям по установлению мира на Корейском полуострове.