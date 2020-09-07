7 сентября 2020 | Время чтения 7 мин

Губернатор ХМАО-Югры будет избран тоже 13 сентября. Но не на всеобщих прямых выборах, а на заседании окружной думы.

Елена Миронова, , 13:40 — REGNUM В Югре 13 сентября депутаты регионального парламента решат, кто будет возглавлять Ханты-Мансийский автономный округ в ближайшие пять лет. На сегодняшний день есть три кандидата на пост высшего должностного лица региона, но нет даже намёка на интригу или сомнение, чьё имя в итоге прозвучит.

Дума. Югра Dumahmao.ru

Особенности выборов в Югре

Высшее должностное лицо Ханты-Мансийского округа (ХМАО) избирается многоступенчато. Сперва парламентские партии выдвигают по три кандидатуры на пост главы региона. Затем из лонг-листа губернатор Тюменской области выбирает пять претендентов, из которых президент России, в свою очередь, отбирает три кандидатуры и представляет на обсуждение в думу Югры. На финишную прямую, как уже упоминалось, вышли три кандидата на пост главы ХМАО.

Это действующий губернатор Наталья Комарова — она была выдвинута «Единой Россией», депутат думы ХМАО Алексей Савинцев от КПРФ и ещё один депутат регионального парламента Михаил Сердюк от «Справедливой России».

Отметим, что эта же тройка кандидатов в губернаторы ХМАО предлагалась Владимиром Путиным пять лет назад, в 2015 году.

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Жители Югры выбирали губернатора всеобщим голосованием лишь дважды — в 1996 и 2000 годах. И дважды они оказывали доверие Александру Филипенко, который 27 октября 1996 года получил 70% голосов избирателей, а 26 марта 2000 года — уже 90,82%.

Губернатор автономного округа избирается сроком на пять лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд. После Александра Филипенко 1 марта 2010 года депутаты думы ХМАО избрали губернатором Наталью Комарову, которая возглавляла до этого в Госдуме РФ комитет по природным ресурсам и природопользованию. В конце 2014 года поменялся порядок избрания высшего должностного лица Югры, и Наталья Комарова стала главой региона уже по новым правилам. Изменённый порядок фактически «обнулил» её первый срок у руля нефтегазового региона. И в 2020 году она получила шанс возглавить регион в третий раз.

Наталья Комарова Admhmao.ru

Два экономиста и пилот

Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. Школу будущая «хозяйка Югры», как называют Наталью Комарову уже 10 лет, окончила в Болгарии, где её родители на тот момент находились в командировке. В 1978 году она окончила Коммунарский горно-металлургический институт по специальности «экономика и организация строительства». Трудовую деятельность начинала экономистом на Коммунарском металлургическом заводе.

В 1980 году Наталья Комарова переехала на Север, в Новый Уренгой (ЯНАО). Работала там в горисполкоме, горадминистрации, в 1997 году стала мэром газовой столицы Ямала. В сентябре 2000 — декабре 2001 года она — первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Юрия Неёлова. Далее было избрание Натальи Комаровой депутатом Госдумы. Как видим, «хозяйка Югры» знакома с особенностями работы ветвей власти различного уровня.

Первый секретарь Ханты-Мансийского окружного комитета КПРФ, депутат думы ХМАО Алексей Савинцев родился 25 июля 1967 года в пермском городе Кунгуре. Окончил академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге в 2002 году по специальности «эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением». Работал пилотом гражданской авиации в Югорском филиале ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», затем был избран главой города Советский (ХМАО).

Алексей Савинцев (слева) Аппарат фракции КПРФ в Думе Югры

Представитель «Справедливой России», депутат думы ХМАО и предприниматель Михаил Сердюк родился 20 мая 1976 года в Сургуте (ХМАО). Коренной житель Югры, он окончил Тюменский нефтегазовый государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях», затем учился в Академии народного хозяйства при правительстве РФ и защитил диплом МВА в швейцарской Swiss Business School. Является советником директора сургутского ООО «Топливное обеспечение».

Судя по декларациям о доходах, руководство самым богатым регионом страны не приносит «золотых гор». Самым состоятельным в плане финансов среди кандидатов является Михаил Сердюк. За 2019 год он задекларировал доход в 56,9 млн рублей. Он владеет восемью сотками земли, двумя домами на 859 и на 399 квадратных метров, половинами в четырёх квартирах. В его собственности восемь стояночных мест, Lexus RX300, Mercedes-Benz S-500, Porsche Cayenne, ВАЗ-212 140, автобетононасос 581 542 на шасси КамАЗ, ГАЗ-32 213, ГАЗ-330 232, ГАЗ-33 023, ПАЗ-32 053, МАЗ-55 160 528, два автоприцепа, три экскаватора HITACHI и бульдозер KOMATSU.

Наталья Комарова заработала в 2019 году в десять раз меньше — 5,5 млн рублей, причём из них 375 тыс. рублей составляет пенсия. Из недвижимости у неё есть квартира на 186 квадратных метров и гараж .

Михаил Сердюк Spravedlivo.ru

Коммунист Алексей Савинцев заработал наравне с губернатором в 2019 году 5 млн рублей. Он владеет участком земли на 15 соток, домом площадью в 89 кв. м. Интересно, что супруга кандидата в 2019 году заработала более 8,2 млн рублей.

Когда подмосковный совхоз важнее

Интригу на выборах главы Югры, как отмечают многие эксперты, на корню пресёк президент России Владимир Путин, который поддержал желание Натальи Комаровой возглавить регион в третий раз. Об этом он заявил во время рабочей встречи 3 июня 2020 года.

Комарова заявила, что готова и дальше возглавлять Югру, если президент даст своё согласие. Владимир Путин отметил, что регион под её руководством развивается очень успешно. Актуальные данные впечатляют. Численность постоянного населения растёт, а уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. Индикативные показатели нацпроектов в ХМАО в порядке.

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Ранее на пресс-конференции Наталья Комарова сообщала, что будет и далее «работать, создавая систему, которая будет предусматривать необратимость всего хорошего».

Программа действующего губернатора Югры за десять лет практически не меняется — это стабильное, поступательное развитие автономного округа. Как отмечается в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций», за десять лет у «хозяйки Югры» «был выработан специфический управленческий стиль, основными особенностями которого являются жёсткое менеджерирование проблем и конфликтов, детальное внимание к проблемам территории эффективное делегирование полномочий».

«Глава региона традиционно выступает как регулятор отношений между важнейшими нефтегазовыми игроками. Доля добычи нефти нефтедобывающими компаниями в общем объеме добычи за 2019 год распределяется так: «Роснефть» — 43,5%, «Сургутнефтегаз» — 21,4%, «ЛУКОЙЛ» — 14,9%, «Газпром нефть» — 6,5%, «Славнефть» — 5,6%. Это основные крупные игроки, взаимодействие с которыми позволяет главе региона обеспечивать развитие региона. В структуре экономики России в 2018 году Югра занимала первое место по производству электроэнергии, второе место по объему промышленного производства, по добыче газа, по поступлению налогов в бюджетную систему России, третье место по объему инвестиций в основной капитал. Доля Югры в общероссийском объеме добычи нефти — 42,5%, выработки электроэнергии — 7,9%, добычи газа — 4,9%. ХМАО остается традиционным локомотивом роста экономики России», — говорится в докладе.

Наталья Комарова и Владимир Путин Kremlin.ru

Также в докладе упоминаются нерешённые проблемы региона, связанные с жилищной политикой, здравоохранением, логистикой. В июле негатива в повестку добавили лесные пожары. При этом правительство региона работает над устранением причин возникающих проблем, не отвлекаясь на политические или медийные игры. Губернатор неустанно работает в муниципалитетах. Наталья Комарова весьма активна в социальной сети Instagram, как в директе, так и многочисленных прямых эфирах, в которых участвуют жители автономного округа.

Вызовы и критика, с которыми приходится сталкиваться действующему губернатору, поступают от активных политических игроков — ЛДПР и КПРФ. В тройке, представленной президентом, есть и оппонент «хозяйки Югры» Алексей Савинцев. Однако на сайте регионального отделения КПРФ программа кандидата в губернаторы отсутствует, зато написано много слов в защиту подмосковного совхоза имени В. И. Ленина. Что касается третьего соперника, Михаила Сердюка, то на сайте югорских «справедливороссов» можно узнать о борьбе за качественные коммунальные услуги, с аварийным жильём и с бедностью. Кстати, власти ХМАО поддержали инициативу Сердюка оказать пенсионерам региона, соблюдающим режим самоизоляции во время пандемии коронавируса, единовременную финансовую поддержку в размере четырёх тысяч рублей. В медийном пространстве нет даже видимости политической конкуренции между кандидатами в губернаторы. Единственная претензия к действующему руководству регионом — это отсутствие всенародного голосования.

Безальтернативности также добавляет факт, что большинство депутатов в думе ХМАО — это представители «Единой России». Региональный парламент состоит из 38 депутатов, фракция единороссов — 27 человек. Эксперты, в свою очередь, отмечают живость муниципальных выборов в ХМАО, которые пройдут 13 сентября в десяти поселениях региона. А выбор депутатов думы Югры многие называют предрешённым и предсказуемым.