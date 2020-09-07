Нумеа, Франция, , 14:37 — REGNUM Лоялистский фронт Новой Каледонии, выступающий против провозглашения независимости от Франции, потребовал предоставления административно-территориальному образованию «особого статуса» в составе страны. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает Le Figaro.

Шесть партий Лоялистского фронта Новой Каледонии, которые, в отличие от Канакского социалистического фронта национального освобождения, выступают за сохранение заморской территории в составе Франции, потребовали предоставления Новой Каледонии конституционно закрепленного «особого статуса» сразу после проведения повторного референдума о независимости 4 октября 2020 года.

«Новая Каледония должна получить признанный статус особой территории в составе Республики. Этот статус следует закрепить в конституции, чтобы он стал постоянным», — заявили представители «Лоялистов».

Как сообщало ИА REGNUM, первый референдум о независимости Новой Каледонии от Франции прошел 4 ноября 2018 года. За сохранение Новой Каледонии в составе Франции проголосовали 56,4% жителей.

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